Чемпион мира по рукопашному бою застрелил сотрудника Росгвардии в Махачкале

Махачкала, 18 ноября. В Махачкалинском ночном клубе чемпион мира по рукопашному бою застрелил сотрудника Росгвардии и ранил еще одного посетителя заведения. Правоохранительные органы разыскивают подозреваемого в убийстве гвардейца.

Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии Дагестану «Интерфаксу», в субботу вечером сотрудник Росгвардии во внеслужебное время решил вмешаться в конфликт в ночном клубе. В ходе ссоры один из посетителей — чемпион мира по рукопашному бою – выстрелил в оппонентов. В ответ гвардеец ранил стрелявшего, но сам получил смертельную травму. Второй пострадавший доставлен в ортопедо-травматологический центр республики.

По предварительным данным, второй пострадавший находится в сознании, с ним работают сотрудники ведомства. Личность стрелявшего установлена, он объявлен в розыск.