Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Чемпион мира по рукопашному бою застрелил сотрудника Росгвардии в Махачкале

41
0 Оставить комментарий

Чемпион мира по рукопашному бою застрелил сотрудника Росгвардии в Махачкале

Махачкала, 18 ноября. В Махачкалинском ночном клубе чемпион мира по рукопашному бою застрелил сотрудника Росгвардии и ранил еще одного посетителя заведения. Правоохранительные органы разыскивают подозреваемого в убийстве гвардейца.

Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии Дагестану «Интерфаксу», в субботу вечером сотрудник Росгвардии во внеслужебное время решил вмешаться в конфликт в ночном клубе. В ходе ссоры один из посетителей — чемпион мира по рукопашному бою – выстрелил в оппонентов. В ответ гвардеец ранил стрелявшего, но сам получил смертельную травму. Второй пострадавший доставлен в ортопедо-травматологический центр республики.

По предварительным данным, второй пострадавший находится в сознании, с ним работают сотрудники ведомства. Личность стрелявшего установлена, он объявлен в розыск.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.