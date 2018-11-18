Правительство России ввело новые критерии оценки региональных властей
Москва, 18 ноября. Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил методику расчета девяти новых показателей, по которым будет оцениваться эффективность деятельности региональных властей. Документ размещен на официальном сайте Кабмина РФ.
Таким образом, принято решение о смене показателей, по которым будет осуществляться оценка эффективности деятельности властей российских регионов. Обновленный список содержит 24 пункта, среди них — коэффициент доступности жилья, количество дней с нарушением водоснабжения, а также удовлетворенность населения в сферах здравоохранения, культуры, образования и другие.
Кроме того, утверждены методики расчета доли утилизированных твердых коммунальных доходов в общем объеме и доли нормативно очищенных сточных вод. При этом приводится методика подсчета доли жителей российского субъекта, которые столкнулись с проявлением коррупции.
Новые показатели будут применены при оценке эффективности работы региональных властей по повышению уровня социально-экономического развития с 2020 года. При оценке достижения высоких темпов наращивания экономического потенциала — с 2021 года.
Ранее в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов подчеркнул, что, по его мнению, в России необходимо уделить внимание подготовке специалистов, занятых в реализации национальной политики в регионах и на муниципальном уровне.
Депутат отметил, что многие проблемы в регионах возникают из-за недостаточной квалификации чиновников.