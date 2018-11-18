В Британии начнут продавать жареных кузнечиков со вкусом барбекю

Лондон, 18 ноября. Британская компания Sainsbury's станет первым ретейлером Соединенного Королевства, который планирует продавать жареных кузнечиков. Об этом передает информационное агентство Associated Press.

По данным издания, насекомых со вкусом барбекю намерены реализовывать в 250 магазинах сети с 18 ноября. Стоимость одного кузнечика составит порядка 1,93 доллара. По мнению компании-ретейлера, потенциальные покупатели впервые смогут купить такой продукт в обычном магазине.

В Sainsbury's также объяснили, что новый товар производителя Eat Grub можно или просто кушать, или использовать в качестве приправы в салатах и блюдах с лапшой.

Eat Grub была учреждена четыре года назад Шами Радиа и Нилом Уиппи для внедрения насекомых в западную гастрономическую культуру.