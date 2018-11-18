Сирия, 18 ноября. Представитель коалиции США отрицает убийство 40 жителей Дейр-эз-Зора в результате удара ВВС. Турки очищают Африн от радикалов ССА**, замеченных в совершении преступлений против мирного населения. САА обстреляла позиции боевиков в ответ к северу от Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли все господствующие высоты в районе плато Ас-Сафа и установили огневой контроль над всей областью.

Сирийская свободная армия (ССА): помогает Турции в операции по зачистке Африна от некоторых своих же радикалов, замеченных в совершении преступлений против мирного населения.

Курды: потеряли одного бойца SDF****, предположительно застреленного членами «спящих ячеек» ИГ1 к северу от Хаджина.

Международная коалиция: отрицает убийство 40 жителей Дейр-эз-Зора в результате вчерашнего удара ВВС США по городу Аль-Букан.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): оказалась под ответным огнем со стороны САА на севере Хамы.

Провинция Алеппо

Турецкие войска и подконтрольные им бандгруппы Сирийской свободной армии (ССА) начали новую операцию по обеспечению безопасности в оккупированной ими северной местности провинции Алеппо, сообщает Al Masdar News. В целях поимки мародеров, похитителей и других элементов местных бандформирований, которые были замечены в совершении преступлений против мирного населения, Анкара и ее союзники окружили и затем задержали десятки радикалов в окрестностях Африна. Также в городе был установлен комендантский час, поскольку турецкие военнослужащие продолжают преследовать тех, кто ведет противоправную деятельность в этой области.

Провинция Дейр-эз-Зор

Один из бойцов Сирийских демократических сил (SDF) был застрелен неизвестными в поселке Шухейл на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор — недалеко от линии разграничения с боевиками «Исламского государства»1. Данное сообщение опубликовал портал Euphrates Post. Согласно предположению представителей командования курдских бандгрупп, к данному нападению причастны «спящие ячейки» ИГ. Подпольные бандформирования террористов в большом количестве действуют не только у линии фронта, но и почти на всех остальных территориях самопровозглашенного Курдистана, из-за чего регулярно страдают как курдские радикалы, так и местные жители.

Представитель сил западной коалиции полковник Шон Райан полностью отрицает сообщения о большом количестве жертв среди гражданского населения в результате вчерашнего удара ВВС США и их союзников по территориям к юго-востоку от Дейр-эз-Зора, передает ливанское агентство Al Masdar News. Полковник подтвердил факт удара, однако уверил, что никто из гражданских лиц не пострадал. Он также подчеркнул, что коалиция якобы никогда не применяла оружие, запрещенное международным правом, в том числе белый фосфор. Напомним, в минувшие сутки портал SANA и ряд других СМИ сообщили о 40 жителях региона, убитых в результате авиаудара американской авиации по городу Аль-Букан.

Провинция Хама

На севере Хамы по-прежнему неспокойно из-за продолжающихся провокационных обстрелов джихадистов. Правительственные силы САР нанесли новую серию ответных ударов по военным объектам «Джебхат ан-Нусры» и других крайне радикальных группировок, бойкотировавших Меморандум о формирования демилитаризованной зоны. По информации Halab Today TV, подразделения САА обстреляли позиции террористов в предместьях оккупированного поселения Аз-Зака. Кроме того, военный источник в сети Twitter (@tSrVl7rD4wF4jGu) сообщил, что под огнем сирийских войск также оказались командные пункты исламистов на окраинах Аль-Латамины. Данные о масштабе урона, причиненного джихадистам, сейчас выясняются.

Провинция Эс-Сувейда

Военнослужащие САА полностью заняли все господствующие высоты в районе плато Ас-Сафа на северо-востоке провинции Эс-Сувейда, сообщают источники информагентства Muraselon. Это, в свою очередь, обеспечило правительственным силам огневой контроль над всей стратегической областью. Остатки террористов ИГИЛ1 сдаются, однако там по-прежнему могут оставаться разрозненные отряды джихадистов или единичные боевики, которые укрываются в труднопроходимой местности. Кроме того, при отступлении бандгруппы ИГ заминировали отдельные участки плато, для очистки которых уже в скором времени, скорее всего, будут задействованы инженерные части армии САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)