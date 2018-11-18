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Пострадавший при ЧП с доком в Мурманске скончался в реанимации

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Пострадавший при ЧП с доком в Мурманске скончался в реанимации

Мурманск, 18 ноября. Находившийся в реанимации пострадавший работник плавучего дока ПД-50 в Мурманске, где произошла авария, скончался в городской больнице. Об этом сообщили журналистам в региональном правительстве.

«Сегодня после резкого ухудшения состояния в городской больнице скончался пострадавший во время аварии на плавдоке пациент. Ранее его состояние оценивалось как стабильно тяжелое», — говорится в сообщении.

Напомним, в Мурманске затонул один из крупнейших в мире плавучих доков ПД-50. Известно, что инцидент произошел во время доковых работ, в результате перебоя в подаче электрической энергии цистерны ПД-50 заполнились и док моментально ушел под воду. По предварительной информации, в результате ЧП пострадали четверо человек, их госпитализировали в медсанчасть «Севрыба» и городскую больницу. Еще один человек пропал без вести.

Пострадавший при ЧП с доком в Мурманске скончался в реанимации

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что авианосец «Адмирал Кузнецов» не получил значительных повреждений при падении крана на палубу во время ЧП.

Автор: Екатерина Кухарева
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