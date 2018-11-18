Трамп призвал остановить «огненного монстра» в Калифорнии

Вашингтон, 18 ноября. Президент США Дональд Трамп назвал бушующие в штате Калифорния лесные пожары «огненным монстром». Глава Белого дома заявил о необходимости остановить стихию.

«Мы никогда не видели ничего подобного в Калифорнии», — сказал глава государства в ходе выступления перед пострадавшими и спасателями в городе Парадайс.

Трамп заявил, что «огненного монстра» на юге страны необходимо остановить, а также предотвратить в будущем подобные стихии. Президент США сравнил бушующие пожары с «полным истреблением», люди бросали дома и машины и бежали прочь, сообщает пресс-служба Белого дома.

На вопрос журналистов о том, могло ли стать глобальное потепление причиной пожара, Трамп ответил, что тому могло способствовать несколько факторов. Президент США отметил, что случившееся не повлияло на его скептическое отношение к глобальному потеплению.

Напомним, жертвами самого крупного лесного пожара в Калифорнии стали 74 человека. Без вести пропавшими считаются около тысячи человек. Стихия уничтожила более 11 тысяч строений. Глава государства совершил поездку в Калифорнию, чтобы оценить масштабы трагедии.