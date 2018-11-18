В Госдуме прокомментировали «серьезные проблемы» армии США, из-за которых она рискует проиграть России

Серьезные проблемы в американской армии, из-за которых Соединенные Штаты рискуют потерпеть поражение в случае войны с Российской Федерацией или КНР, связаны с нехваткой сил и ресурсов, сообщает National Interest. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Сообщается, что серьезный кризис в национальной обороне Соединенных Штатов связан в первую очередь с тем, что для противодействия так называемым пяти основным угрозам — России, Ирану, Китаю, КНДР и международному терроризму — Штатам нужна большая численность войск. В настоящее время этот показатель находится на самом низком уровне с момента окончания Второй мировой войны.

Издание напоминает, что ряд военных экспертов в Вашингтоне неоднократно указывал на существующую проблему. ВМС Соединенных Штатов заявляют, что для выполнения стратегии национальной обороны им необходимо 355 военных кораблей — в настоящий момент их всего 286. В то же время американские ВВС нуждаются в 386 эскадрильях, однако сейчас располагают лишь 312. Сухопутные войска в свою очередь уверены, что им нужны 500 тысяч солдат против нынешних 476 тысяч.

«Каждого противника лучше переоценить»

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин прокомментировал корреспонденту ФАН статью National Interest.

«Я думаю, что эта статья вышла при поддержке военного лобби — военно-промышленного комплекса или людей, которые отвечают за оборону. У Соединенных Штатов Америки все нормально и с боеготовностью, и с личным составом, и мобилизационный ресурс там достаточный. Поэтому я не стал бы заниматься шапкозакидательством. Не воспринимать США как серьезную угрозу — это глупо. Вообще, каждого противника лучше переоценить, чем недооценить. Поэтому я не думаю, что 350-миллионное население не способно обеспечить боеготовую армию человеческими ресурсами. У них огромный военный бюджет», — пояснил Александр Шерин.

Депутат отметил, что Российская Федерация действительно превосходит Соединенные Штаты по новейшим сверхточным видам вооружения. Это неоспоримый факт. Россия превосходит США и по рациональному использованию военных средств, которые направляются в Вооруженные силы.