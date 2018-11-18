Политика России: губернатором Хакасии стал кандидат от КПРФ. ФАН-ТВ

На этой неделе была поставлена точка в процедуре избрания жителями Хакасии нового главы региона. Тема эта долго волновала умы не только жителей республики, но и всей России.

Валентин Коновалов – кандидат от партии КПРФ – одержал победу на выборах главы Хакасии 11 ноября. Во втором туре выборов на пост губернатора он был единственным кандидатом, за которого избиратели отдали 57,57 % голосов. Против него проголосовали 41,17 % избирателей. Чтобы стать победителем, ему надо было заручиться поддержкой минимум пятидесяти процентов.

Во время предвыборной кампании и первого тура недостатка кандидатов не наблюдалось. На должность главы республики претендовали: глава Хакасии Виктор Зимин («Единая Россия»), предприниматель Александр Мяхар, выдвинутый «Партией роста», индивидуальный предприниматель Андрей Филягин от партии «Справедливая Россия» и первый секретарь комитета Хакасского отделения КПРФ Валентин Коновалов. Выборы в сентябре показали неожиданный результат: Коновалов обогнал Зимина, получив 44 % голосов против 32 %. Но так как никто из кандидатов не смог набрать абсолютного большинства голосов, был назначен второй тур выборов.

Зимин снял свою кандидатуру «по состоянию здоровья», Андрей Филягин – кандидат от «Справедливой России» тоже снял свою кандидатуру «по вынуждающим обстоятельствам», снялся с участия в выборах Александр Мяхар – кандидат от «Партии Роста» и призывал последовать своему примеру Валентина Коновалова. Но ответа от кандидата от КПРФ не последовало.В итоге Владимир Коновалов остался единственным претендентом на пост главы Хакасии. Хотя набрать прогнозируемые 70 % ему все равно не удалось.

В начале октября, впрочем, была вероятность, что не наберет он и этого из-за отмены его регистрации. Избирательная комиссия Хакасии нашла нарушения в документации, поданной кандидатом. ЦИК России отозвался на это холодно, если бы была снята единственная кандидатура (а других желающих участвовать в выборах уже не оставалось), это нарушило бы ход всего избирательного процесса и не дало гражданам республики высказаться. С этим в Хакассии согласились, и все иски были отозваны.

Эксперт, однако, считает, что кандидаты, «снявшиеся» с голосования, просто решили посмотреть, как Коновалов справится.

«Несмотря на победу, Коновалов показывает очень слабый результат. В отсутствие конкурентов следовало бы ожидать большой явки, которая состояла бы из сторонников кандидата от КПРФ. Но что мы видим? 41% против него, а, как мы знаем, людей очень непросто убедить куда-то прийти и написать «я против кандидата Коновалова». И это, я подчеркну еще раз, при нулевой конкуренции», – независимый политолог и политтехнолог Наталия Елисеева.

Политолог уверена, что после победы проголосовавшие за Коновалова жители Хакасии убедятся – кандидат не способен руководить таким сложным регионом. Эксперты считают, что победа на выборах лишь усугубит положение региона. Любое неадекватное движение закончится для него громкой отставкой. Ведь, как известно, у новоиспеченного губернатора отсутствует необходимый опыт управленческой деятельности, и отсутствуют связи. Не хотелось бы, чтобы триумф КПРФ обернулся разочарованием для граждан. Но мы, конечно, будем надеяться на лучшее для жителей Хакасии.