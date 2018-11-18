Полицейские в США устроили поминальную службу по собаке в православном храме

Вашингтон, 18 ноября. В православном храме в штате Мичиган департамент полиции Сент-Клер-Шорса провел поминальную церемонию в честь пса по кличке Экс, который погиб во время исполнения служебных обязанностей.

Сообщение о неадекватном мужчине на детском празднике поступило в полицейский участок в воскресенье. Прибывшие на место полицейские хотели задержать мужчину, но тот попытался скрыться. Пес побежал за мужчиной, чтобы остановить убегающего нарушителя, но тот выстрелил в собаку и смертельно ранил животное.

Пес получил смертельное ранение. В честь погибшего на службе Экса организовали поминальную церемонию в храме Успения Греческой православной церкви. Как сообщает портал WXYZ Detroit, около гроба Экса установили его портрет на фоне флага США, священник провел службу, затем с прощальной речью выступили офицеры и чиновники. В честь Экса возведут памятник.