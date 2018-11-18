Джонни Деппа в новых «Пиратах Карибского моря» может заменить женщина

Вашингтон, 18 ноября. Джека Воробья, которого сыграл голливудский актер Джонни Депп, в очередном фильме «Пираты Карибского моря» может заменить новая героиня. Об этом сообщает ресурс HNE.co.

По имеющимся данным, новой героиней может стать женщина-пират Рэдд.

Согласно неподтвержденной информации, на главную роль претендует Дейзи Ридли, известная по фантастической картине «Звездные войны: пробуждение силы» режиссера Джей Джей Абрамса.

RT dawn_images: Reportedly, Disney Studios is going in a different direction with upcoming Pirates movies. #PiratesOfTheCaribbean #JohnnyDepphttps://t.co/oMbwOMtXQb pic.twitter.com/eNzmqTC467 — Murtaza KaimKhani (@MurtazaKK) November 18, 2018

В настоящее время непонятно, вернутся ли во франшизу такие артисты, как Орландо Блум и Кира Найтли.