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Джонни Деппа в новых «Пиратах Карибского моря» может заменить женщина

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Джонни Деппа в новых «Пиратах Карибского моря» может заменить женщина

Вашингтон, 18 ноября. Джека Воробья, которого сыграл голливудский актер Джонни Депп, в очередном фильме «Пираты Карибского моря» может заменить новая героиня. Об этом сообщает ресурс HNE.co.

По имеющимся данным, новой героиней может стать женщина-пират Рэдд.

Согласно неподтвержденной информации, на главную роль претендует Дейзи Ридли, известная по фантастической картине «Звездные войны: пробуждение силы» режиссера Джей Джей Абрамса.

В настоящее время непонятно, вернутся ли во франшизу такие артисты, как Орландо Блум и Кира Найтли.

Автор: Андрей Крылов
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