Ракета попала в дом в Афганистане, где праздновали свадьбу

Кабул, 18 ноября. Ракетный снаряд попал в жилой дом в провинции Вардак в центральной части Афганистана, где проходило свадебное торжество. В результате погибли по меньшей мере три человека, еще девять получили ранения.

Об инциденте в Афганистане сообщило агентство Pajhwok, которое опубликовало информацию в социальной сети Twitter. По данным издания, в районе Джалрез местные жители праздновали свадьбу.

Во время торжества в дом попала ракета. В данный момент неизвестен масштаб разрушений, однако сообщается, что в результате трагедии погибли по меньшей мере трое граждан, еще девять пострадали.

