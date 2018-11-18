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Ракета попала в дом в Афганистане, где праздновали свадьбу

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Ракета попала в дом в Афганистане, где праздновали свадьбу

Кабул, 18 ноября. Ракетный снаряд попал в жилой дом в провинции Вардак в центральной части Афганистана, где проходило свадебное торжество. В результате погибли по меньшей мере три человека, еще девять получили ранения.

Об инциденте в Афганистане сообщило агентство Pajhwok, которое опубликовало информацию в социальной сети Twitter. По данным издания, в районе Джалрез местные жители праздновали свадьбу.

Во время торжества в дом попала ракета. В данный момент неизвестен масштаб разрушений, однако сообщается, что в результате трагедии погибли по меньшей мере трое граждан, еще девять пострадали.

Ранее русскоязычные жители Израиля и сектора Газа рассказали о ракетных ударах, которые прогремели на днях в данных регионах. Отмечается, что ракетный обстрел южной части Израиля с территории сектора Газа стал самым крупным за последние пять лет. 

Автор: Екатерина Кухарева
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