Стало известно, когда обновленный Nissan Qashqai появится на российском рынке

Токио, 18 ноября. Обновленный кроссовер Nissan Qashqai поступит в продажу в РФ будущей весной. Об этом сообщает пресс-служба японского автомобильного гиганта.

Производство транспортного средства будет налажено на мощностях предприятия в Северной столице в феврале следующего года.

По имеющимся данным, после рестайлинга обновленный кроссовер получил измененный экстерьер и интерьер, а также новые параметры и характеристики.

На европейском рынке новый Qashqai оснащен бензиновыми 1,2- и 1,6-литровыми турбированными моторами производительностью 115 и 163 лошадиных сил соответственно, а также дизельными двигателями, мощность которых составляет 110 и 130 лошадиных сил. В паре с ними работает 6-скоростная механическая коробка передач или бесступенчатый вариатор.

Известно, что комплектации и цены для российского рынка озвучат позже.

Ранее компания Nissan огласила российский ценник на обновленный Terrano.