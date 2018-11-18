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Саммит АТЭС впервые завершился без подписания декларации лидеров

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Саммит АТЭС впервые завершился без подписания декларации лидеров

Порт-Морсби, 18 ноября. Лидеры стран, участвовавших в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), впервые не подписали декларацию по итогам встречи в Папуа — Новой Гвинее.

Как сообщает агентство France Press со ссылкой на дипломата от КНР Чжан Сяолона, лидеры предложили вместо традиционной декларации оставить право за Папуа — Новой Гвинеей выпустить заявление от имени всех членов саммита.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в комментарии по итогам встречи сообщил, что представители стран не смогли утвердить декларацию из-за разногласий в сфере торговли, сообщает Associated Press. Все саммиты АТЭС с 1993 года завершались декларацией лидеров.

Источник РИА Новости в одной из делегаций сообщил, что лидерам все же удалось принять декларацию по итогам саммита АТЭС за вычетом спорных пунктов. В их число вошли вопросы Богорских целей, ВТО, торговых практик.

Автор: Софья Куликова
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