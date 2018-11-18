МВД России планирует продлить срок службы сотрудников

Москва, 17 ноября. МВД России предлагает повысить на пять лет максимально разрешенный возраст пребывания на службе майорам, подполковникам, полковникам и генералам ведомства. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно подготовленному МВД документу, предлагается изменить предельный возраст пребывания на службе в органах внутренних дел, по достижении которого наступает прекращение контракта. В пакете поправок значится, что для майоров и подполковников такой возраст будет повышен с 50 лет, которые действуют сейчас, до 55 лет, для полковников — с 55 до 60, а для всех генералов — с 60 до 65.

При этом отмечается, что предельный возраст для сотрудников, обладающих другими спецзваниями, останется на прежнем уровне 50 лет. Кроме того, авторы законопроекта предлагают повысить с 35 до 40 лет предельный возраст поступления на службу на должности упомянутых выше категорий сотрудников.

В ведомстве подчеркнули, что предлагаемые к принятию нормы не имеют никакого отношения к выслуге лет для пенсионных выплат.

Ранее МВД России в преддверии Дня участкового уполномоченного полиции назвало имя лучшего сотрудника по итогам 2018 года. Победителем Всероссийского конкурса «Народный участковый-2018» стал майор полиции Сергей Кузюков из Управления МВД России по Брянской области который служит в органах более 17 лет, ранее он работал следователем.