Нас не просто боятся: эксперт рассказал о главном аргументе Шойгу в умиротворении Запада

Меры, принимаемые министром обороны РФ Сергеем Шойгу, в очередной раз продемонстрировали его «универсальность» как государственного деятеля, считают эксперты. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

В 2018 году на вооружение армии Российской Федерации поступили около 4000 различных боевых машин. Большая часть из них, примерно 3000 единиц, — автомобили. Кроме того, в войска были переданы более 180 танков, 300 боевых машин пехоты и 250 бронетранспортеров. Об этом сообщил начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко.

Он также уточнил, что в 2018 году доля новой бронетехники в войсках достигла 31%, на 3% больше, чем в 2017 году. Доля новых автомобилей в армии выросла с 54% до 59%. Боевых машин, которые в настоящий момент находятся в постоянной боевой готовности (вооружены и заправлены), стало больше на 59%.

«Нас не просто боятся, нас уважают»

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что стремительное укрепление военных сил России за последние годы стало главным аргументом в процессе умиротворения наших западных «партнеров». Никто не в состоянии поставить под сомнение достижения российского военно-промышленного комплекса.

«Они выражены и в количестве новых видов вооружения, и в обоснованности их наращивания в конкретных направлениях. Более того, западные «партнеры» раз за разом обнаруживают, что Россия опережает их во все новых и новых видах вооружений. Мы обновили арсенал практически во всех видах. При этом «уточнение» усилий и целеполагание было произведено нашими профессиональными военными. Генералитет российской армии под руководством министра обороны Сергея Шойгу прекрасно знает, за счет чего Россия получает преимущество», — добавил Игорь Рябов.

По словам эксперта, многие виды наступательного тактического вооружения, как и сама тактика его использования, были проверены во время операции в Сирии. Возрос уровень субординации эффективности управления в вооруженных силах. Сегодня российская армия представляет собой «самую влиятельную корпорацию на внешнеполитическом контуре», уверен Рябов.