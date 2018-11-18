Стыдно за Меркель: в Германии рассказали, как закончить войну в Донбассе

Берлин, 18 ноября. Военные действия в Донбассе закончатся, когда Европа прекратит финансировать украинских политиков и чиновников. Об этом заявил международный наблюдатель из Германии на выборах главы Донецкой народной республики Мануэль Оксенрайтер.

Во время программы «ПолитКухня» немецкий наблюдатель напомнил, что Украина позиционирует себя супердемократичным государством, однако параллельно «тянет из Европы и Германии деньги для борьбы с коррупцией».

«Коррумпированные украинские чиновники всего лишь набивают себе карманы за счет налогов немецких жителей. Пока Германия будет спонсировать украинских чиновников, будет продолжаться война», — объяснил он, акк закончить войну в Донбассе.

При этом Оксенрайтер признался, что ему «стыдно за действия канцлера Германии Ангелы Меркель», которая позволяет себе комментировать выборы в Донбассе, но ни слова не говорит о средствах, потраченных Берлином на вооружение, которым убивают жителей Донбасса, передает «ПолитНавигатор».

Напомним, 11 ноября в республиках Донбасса прошли выборы глав ДНР и ЛНР. В Донецке победил Денис Пушилин с 60,85% голосов, в Луганске — Леонид Пасечник, за которого проголосовали 68,3% избирателей. Украина, Европейский союз и Соединенные Штаты ожидаемо не признали выборы легитимными. Кроме того, Вашингтон пообещал ввести новые санкции против РФ.

Эксперты же объяснили, почему выборы в ДНР и ЛНР — абсолютно законны.

Киевское руководство в апреле 2014 года начало военную кампанию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале того же года. Согласно последним данным ООН, жертвами конфликта на юго-востоке страны стали свыше 10 тыс. человек.