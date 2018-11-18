Эксперт рассказал, как Шойгу «отучил» НАТО ставить условия России

Москва, 18 ноября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу наглядно продемонстрировал членам Североатлантического альянса, что Москва не готова идти на уступки и подчиняться правилам западных стран. Теперь НАТО не воспринимает Россию как стратегического партнера, ведь Москва может самостоятельно принимать решения, невзирая на позицию Альянса, считает член президентского Совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

По словам Безпалько, за последние 20 лет Россия смогла улучшить свои позиции по всем направлениям, в том числе с сфере обороны. Москва сохранила прежние военные разработки, а также модернизировала и создала новые.

«Мы сохраняем потенциал, который не позволяет диктовать нам какие-то условия и в то же время не слишком обременительный для экономики. Это результат ряда кампаний, где Россия на практике показала свои возможности. Речь идет о Сирии, конечно», — заявил Безпалько в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью Institute for War and Peace Reporting заявил, что в НАТО недооценили Россию, затянув присоединение Грузии и Украины к Альянсу. Расмуссен сообщил, что якобы в 2009 году Альянс планировал «перезагрузить» отношения с Россией. Расмуссен добавил, что в 2010 году прошел саммит Россия – НАТО, который должен был стать отправной точкой в стратегическом партнерстве.

«Но сегодня нам нужно понять, что Россия — не стратегический партнер, а стратегический противник», — подчеркнул Расмуссен.

По мнению военного эксперта Юрия Котенка, речь идет об ошибке НАТО, а слова о перезагрузке не имеют ничего общего с реальностью. Во время конфликта в Грузии в одном строю с грузинскими военными находились специалисты НАТО, поэтому сложно говорить о партнерстве.

«Альянс в ельцинские времена рассматривал Россию как ослабленного зверя, а затем — как противника», — сказал Котенок.

Эксперт отметил, что в настоящий момент Россия активно восстанавливает оборонный потенциал, который пришел в негодность после развала СССР. Котенок добавил, что идет переоснащение российских войск новыми ПВО, разрабатывается новое оружие, о чем рассказал президент России Владимир Путин. НАТО окружает Россию «по дуге» военными контингентами. То, что эти военные мощи направлены против России, Запад уже не старается скрывать. Однако НАТО больше не считает Россию слабым партнером, Шойгу «отучил» Альянс ставить условия Москве.