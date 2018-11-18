Сирия: РФ за сутки зафиксировала восемь нарушений в провинциях Алеппо, Латакия и Хама

Дамаск, 18 ноября. Российские наблюдатели за прошедшие сутки зафиксировали восемь нарушений режима прекращения военных действий в Сирийской Арабской Республике, турецкие — ни одного. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России, опубликованном в воскресенье на сайте ведомства.

Российские военные за минувший день зафиксировали восемь случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — 2, Латакия — 3, Хама — 3, следует из документа.

«Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано», — говорится в бюллетене оборонного ведомства.

Также отмечается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Хшам, расположенном в провинции Дейр-эз-Зор. В общей сложности мирным жителям было выдано 450 продовольственных наборов.