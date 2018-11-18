Истребители МиГ-29 ЗВО выполнили перехват самолета-«нарушителя»

Курск, 18 ноября. Экипажи истребителей МиГ-29 выполнили условный перехват воздушной цели в рамках учебно-тренировочных полетов Курского истребительного авиационного полка Западного военного округа (ЗВО). Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

Во время проведения маневров перед экипажами истребителей поставили цель перехватить самолет-«нарушитель воздушного пространства».

По задумке организаторов учений, пассажирский самолет летел из Смоленска в Тамбов, однако неожиданно сменил курс в сторону российской столицы и перестал выходить на связь. В этой связи дежурное звено истребителей МиГ-29 Курского авиационного полка ЗВО получило задачу «перехватить» самолет.

В установленное по задаче время летный состав авиаполка ЗВО выполнил взлет с аэродрома «Халино». Воздушная цель была обнаружена при помощи авиационных наводчиков с доведением точных координат «нарушителя», после чего экипаж воздушного судна принудили к посадке на военный аэродром.

В ходе маневров организаторы проверили дежурные силы истребительной авиации, которые справились с поставленными задачами в установленные временные сроки, заключили в пресс-службе.

Накануне военнослужащие ЗВО в преддверии Дня ракетных войск и артиллерии показали на артполигоне под Лугой в Ленинградской области масштабное красочное шоу с участием боевых расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган», «Торнадо-Г», «Смерч», а также комплексов «Искандер-М» и «Точка-У», передавал корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.