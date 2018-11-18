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РФ и Папуа — Новая Гвинея подписали меморандумы о сотрудничестве в разных сферах

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РФ и Папуа — Новая Гвинея подписали меморандумы о сотрудничестве в разных сферах

Москва, 18 ноября. Российская Федерация и Папуа — Новая Гвинея подписали ряд документов о взаимодействии и сотрудничестве в гуманитарной отрасли, а глава российского фонда имени Миклухо-Маклая подарил картину с зимним пейзажем, чтобы местные жители перед поездкой в РФ были готовы ко всему.

Отмечается, что был подписан меморандум о сотрудничестве между университетом Папуа — Новой Гвинеи и фондом имени Миклухо-Маклая о бесплатной передаче прав на использование документальных картин «Гражданин мира» и «Человек с Луны» с целью образовательной миссии, передает ТАСС.

Церемония подписания документа прошла на полях саммита АТЭС.

Помимо этого, Российская национальная библиотека и архив Папуа — Новой Гвинеи подписали документ о взаимодействии в различных отраслях при участии фонда Миклухо-Маклая.

Автор: Андрей Крылов
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