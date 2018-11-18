«У тебя тут свалка, мама?» – неравнодушный воронежец спас двор от мусорки. ФАН-ТВ

Свалка в одном из дворов города Воронежа могла достигнуть гигантских размеров и «добраться» до детской площадки. Но нашелся неравнодушный житель Алексей Романов, который начал активно вести борьбу с мусором. Во дворе дома 14 по улице Чебышева, живет его мама, поэтому Алексей не мог остаться равнодушным к этой проблеме. Он записал видео и распространил в сети.

«Заехал, говорю: «А что у тебя свалка, мама?» Она говорит: «Да, так и так вот». А кому что помочь, ну старые люди, кто им поможет. Решился и записал, выкладывал Вконтакт с пометкой разошлите, помогите. Реакция была интересная, многие стали обращаться, журналисты с просьбой опубликовать это, я соглашался. И в дальнейшем я просто глянул в течение нескольких часов, на нескольких сайтах численность просмотров доходила там грандиозная. Оказывается, это трогает многих», – рассказывает житель Воронежа Алексей Романов.

Этим роликом Алексею удалось привлечь внимание к проблеме, и через пару дней свалку убрали. Как оказалось, не из всех контейнеров.

«Службы наши коммунальные в 8 утра приехали и быстро стали наводить порядок. С хапалкой убрали весь мусор почти, что не успели собрать – сдвинули землю, надвинули на оставшийся мусор. Этот контейнер не вывозится, наверное, в течение полугода, потому что порван мешок, они попытались его поднять, мусор ссыпался, и они благополучно его опустили и решили больше эту яму не использовать. Она постоянно закрыта крышкой, два остальных контейнера не работают. Но так как населению не хватает места, они начинают складировать мусор в дальнейшем и здесь», – добавил житель Воронежа Алексей Романов.

Как рассказывает жительница Валентина Романова, мусор в их дворе вывозят редко. Жильцы даже писали обращение в управляющую компанию, но результата не последовало

«Приедет, допустим, машина один раз в месяц, которая самопогрузчик, 2 хапалки сделает и уехала. 6 августа я увезла заявление в управляющую компанию Левобережного района, чтобы нам поменяли мешки в этих бочках, они нам обещали, но ответа не последовало. Никто не приходил, никто, ничего. Однако с нас снимают платежи регулярно», – рассказывает жительница Валентина Романова.

«Поэтому реакция, что в интернет выложен ролик. Они поняли, что с них за это могут спросить, и быстренько начали подчищать. А если бы они подчищали не так авралом, а, как положено, убирали, то этой ситуации не было», — уверенна жительница Лидия Богданова.

Директор управляющей компании Левобережного района Владимир Болотов рассказал о ситуации с мусором.

«Мусор с контейнерной площадки, расположенной рядом с домом 14 по ул. Чебышева, вывозится регулярно, согласно установленному графику. Крупногабаритные отходы, которые расположены на прилегающей к контейнерной площадке территории, находятся на муниципальной земле. Следовательно, убирать их должен комбинат благоустройства Левобережного района, а не УК за счет собственников. Деньги жителей на это мы не имеем права тратить, так как это будет нецелевое расходование средств. И, тем не менее, мы делаем все возможное – ежедневно вывозим отсюда по 17 кубов мусора. А в прошлые выходные заказали транспорт и дополнительно вывезли еще 32 куба за собственный счет. Проблема этой площадки в том, что кроме жителей дома, за которым она закреплена, свой мусор туда выбрасывают жители частного сектора, собственники гаражей, да и просто мимо проезжающие», – объяснил директор управляющей компании Левобережного района Воронежа, Владимир Болотов.

«Службы города обращают внимание только после того, как им носом укажут, тогда они что-то начинают делать, как вот на сегодняшний момент. Пока волк не свиснет на горе, у нас ничего не делается», – говорит житель Воронежа, Алексей Романов.