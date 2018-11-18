Кто будет «воевать за Украину»: в Госдуме рассказали о возможности силового сценария на Азове

Российская Федерация способна закрыть Азовское море для украинских судов, но это может привести к «большой войне» с Украиной, заявил бывший заместитель главы генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Романенко отметил, что военное противостояние с Москвой будет для официального Киева «нецелесообразным», поскольку Украина не сможет полноценно ответить российской армии. Украинский офицер считает, что Запад не станет защищать Украину военным путем, поскольку опасается, что из-за этого может начаться Третья мировая война — страны НАТО на это не пойдут, а Украина сможет получить только экономическую и дипломатическую помощь.

«Войска к нам не введут, потому как Запад не хочет расширения этой войны в широкомасштабную и перерастания в Третью мировую. А активно помогать на дипломатическом, экономическом фронтах и в военной области — это да. Но воевать за Украину — нет», — уверен Романенко.

Кроме того, по словам эксперта, могут быть ужесточены санкции против России, однако он сомневается в их эффективности.

«Санкции против России не сравнимы с рейгановскими санкциями в отношении Союза, то есть финансы не трогаются, энергетика не трогается, и у Кремля еще есть серьезные резервы», — посетовал военный эксперт.

Россия не будет смотреть сквозь пальцы

Заместитель председателя оборонного комитета Государственной думы Юрий Швыткин прокомментировал для ФАН заявление Игоря Романенко. Он не исключает возможность силового сценария на Азове.

«Мы не будем оглядываться на возможные военные конфликты с какой-либо страной, если это ущемляет наши национальные интересы. Поэтому мы действуем в соответствии с нормами международного права, и если будет необходимость, мы закроем акваторию Азовского моря для прохода украинских кораблей с целью обеспечения национальных интересов нашего государства.

При этом мы видим явный морской террор со стороны властей Украины в отношении наших кораблей. Это недопустимо. Мы не будем на это смотреть сквозь пальцы. Безусловно, будут приниматься соответствующие меры. Если понадобится, то в том числе и силового характера», — пояснил Юрий Швыткин.

Депутат добавил, что на сегодняшний день масштаба сосредоточенных в Азовском море российских военных сил и средств достаточно, чтобы «противостоять любой угрозе, в том числе со стороны стран НАТО».