Крымская делегация отправится в США на сессию Генассамблеи ООН

Симферополь, 18 ноября. Делегация от Крыма намерена отправиться в США, чтобы принять участие в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил представитель Крыма в Общественной палате РФ, глава региональной болгарской национально-культурной автономии республики Иван Абажер.

По его словам, в настоящий момент делегация, которая, как планируется, будет состоять из трех общественных деятелей, занимается подготовкой необходимой документации для поездки.

Как отметил Абажер, участие крымчан приобретает особое значение после принятия Третьим комитетом Генеральной ассамблеи ООН резолюции Украины в которой утверждается, что в российском Крыму якобы «ущемляются» права национальных меньшинств. При этом представитель Крыма подчеркнул, что голос жителей полуострова сейчас будет особенно актуален на международной площадке, поскольку принятый документ вовсе не соответствует действительности.

«Мы постараемся раскрыть реальную картину происходящего в Крыму. Крым не должен быть объектом несправедливых и предвзятых решений и резолюций», — цитирует его РИА Новости.

Напомним, Крым стал российским регионом в результате народного референдума, который прошел в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Большинство жителей полуострова в ходе голосования заявили о желании присоединиться к составу России. Севастополь по итогам референдума стал городом федерального значения, а президент России Владимир Путин отметил, что вопрос о статусе региона закрыт окончательно.

За украинскую резолюцию по Крыму проголосовали 67 государств, против выступили 26 стран, 82 государства воздержались. Среди стран, поддержавших резолюцию, практически все государства Запада. Это члены ЕС, а также Великобритания, США, Турция и другие.

Как рассказала ранее Федеральному агентству новостей член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди, представленные в документе утверждения о якобы «ущемлении» прав человека в республике являются ложью, а сама резолюция противоречит положениям ООН.