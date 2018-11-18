Луганск, 18 ноября. Вооруженные силы Украины пять раз за сутки открывали огонь по позициям Народной милиции Луганской народной республики. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Согласно полученным данным, украинские силовики обстреляли районы Золотого-5, села Желобок и Паньковка, а также поселок городского типа Фрунзе.

При обстреле ВСУ использовали 120-мм и 82-мм минометы, вооружение БМП, зенитные установки ЗУ-23-2 и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберные пулеметы.

Напомним, Киев развернул военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик в 2014 году после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. За четыре года боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек. Украинские силовики на регулярной основе обстреливают территории республик, что, не раз отмечали в ДНР и ЛНР, противоречит минским соглашениям.

Накануне стало известно о гибели военнослужащего Народной милиции ЛНР из-за действий украинского снайпера.