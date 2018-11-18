Эксперт объяснил, зачем Латвию, Литву и Эстонию призвали ответить на «агрессию» РФ

Вильнюс, 18 ноября. Балтийский совет министров и Балтийская ассамблея, курирующая координацию действий парламентов Эстонии, Латвии и Литвы, призвали правительства трех государств нарастить военное сотрудничество и ответить на «агрессию» РФ. Об этом свидетельствуют данные из совместного заявления ассамблеи и совета.

В документе отмечается, что «фундаментом крепкой коллективной безопасности и обороны» является Североатлантический альянс (НАТО). При этом российская сторона неоднократно подчеркивала, что военный блок нагнетает напряженность в регионе, поэтому Москва вынуждена отвечать на эти вызовы.

«Необходимо, чтобы со стороны НАТО поступала защитная реакция на угрозы, возникающие в связи с провокационными действиями ВС России, такими как неоднократное нарушение нашего воздушного пространства, крупномасштабные учения и все большая милитаризация вдоль границы НАТО…», — следует из совместного документа.

Стоит отметить, что в Балтийской ассамблее принимают участие по 20 депутатов от трех указанных стран. Совещательный орган направляет действия государств и консультирует их парламенты.

Как отметил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова военный политолог Андрей Кошкин, «российская угроза» — вымысел, созданный для поддержания антироссийской риторики в ЕС.

«В информационном пространстве необходимо постоянно генерировать подобные мифы, иначе НАТО потеряет огромные деньги, люди лишатся работы», — объяснил эксперт.

Кошкин указал на то, что для достижения цели придумываются приемы, как поддерживать нападки на РФ и устраивать провокации у российских рубежей, передает RT.

Напомним, в уходящем году на перехват предполагаемых нарушителей границы самолеты ВКС России поднимались свыше 120 раз. Министр обороны страны Сергей Шойгу заявлял, что активность НАТО достигла немыслимого со времен холодной войны уровня. Военный министр также подчеркивал, что военный альянс регулярно проводит разведывательную миссию на Балтике и в Черноморском регионе.