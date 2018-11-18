Нью-Йорк, 18 ноября. Американская корпорация Apple прекратила продажу фирменных роутеров линейки AirPort, производство которых было закрыто еще год назад.

Отмечается, что с прилавков магазинов, работающих в онлайн- и офлайн-режимах, исчезнут модели AirPort Express, AirPort Extreme и Time Capsule. В настоящий момент в ряде стран в наличии остались только восстановленные гаджеты, но и их вскоре снимут с продажи, передает портал Mac Daily News.

AirPort Express, цена которой составляла 99 долларов, разработчики не обновляли на протяжении шести лет, а AirPort Extreme и Time Capsule, которые стоили 199 и 299 долларов соответственно — пяти.

Ранее стало известно, что глава департамента дизайна Apple Джонатан Айв, промышленный дизайнер Марк Ньюсон и производитель искусственных бриллиантов Diamond Foundry создали первое в мире кольцо из цельного драгоценного камня. Аналогов этого украшения в мире нет — кольцо уникально.

Кроме того, американская компания, прославившаяся благодаря своей технике, займется производством фильмов и телешоу.