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Apple прекратила продажу фирменных роутеров линейки AirPort

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Apple прекратила продажу фирменных роутеров линейки AirPort

Нью-Йорк, 18 ноября. Американская корпорация Apple прекратила продажу фирменных роутеров линейки AirPort, производство которых было закрыто еще год назад.

Отмечается, что с прилавков магазинов, работающих в онлайн- и офлайн-режимах, исчезнут модели AirPort Express, AirPort Extreme и Time Capsule. В настоящий момент в ряде стран в наличии остались только восстановленные гаджеты, но и их вскоре снимут с продажи, передает портал Mac Daily News.

AirPort Express, цена которой составляла 99 долларов, разработчики не обновляли на протяжении шести лет, а AirPort Extreme и Time Capsule, которые стоили 199 и 299 долларов соответственно — пяти. 

Apple прекратила продажу фирменных роутеров линейки AirPort

Ранее стало известно, что глава департамента дизайна Apple Джонатан Айв, промышленный дизайнер Марк Ньюсон и производитель искусственных бриллиантов Diamond Foundry создали первое в мире кольцо из цельного драгоценного камня. Аналогов этого украшения в мире нет — кольцо уникально. 

Кроме того, американская компания, прославившаяся благодаря своей технике, займется производством фильмов и телешоу.

Автор: Екатерина Кухарева
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