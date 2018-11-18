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Xiaomi презентовала классические часы за 25 долларов

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Xiaomi презентовала классические часы за 25 долларов

Пекин, 18 ноября. Китайская компания Xiaomi презентовала наручные часы TwentySeventeen Ultra-Thin, стоимость которых составляет 25 долларов. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

Известно, что аксессуар в настоящее время доступен для предварительных заказов в Китае. Продажи девайса запланированы на начало следующего месяца.

По имеющимся данным, речь идет о кварцевых часах, толщина корпуса которых составляет 5,5 мм. Циферблат оснащен специальным сапфировым стеклом, которое почти невозможно повредить.

Отмечается, что наручные часы водонепроницаемы. Изделие выполнено в трех цветах: золотистом, черном и серебристом. Эксперты отмечают, что Xiaomi TwentySeventeen Ultra-Thin благодаря классическому дизайну смотрятся очень эффектно.

Ранее стало известно, что смартфон Xiaomi Redmi 6 можно приобрести за 1199 рублей в месяц.

Автор: Андрей Крылов
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