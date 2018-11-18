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Следователи возбудили уголовное дело после взрыва в Грозном

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Следователи возбудили уголовное дело после взрыва в Грозном

Грозный, 18 ноября. Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов после инцидента в столице Чеченской Республики, где накануне женщина устроила взрыв возле КПП. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ по республике.

«Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ…», — цитирует РИА Новости представителя регионального управления СК РФ по Чечне.

Кроме того, отмечается, что следователи установили личность женщины, которой оказалась уроженка Адыгеи Карина С. 25 лет, зарегистрированная в Челябинской области. В последнее время она проживала на территории Дагестана.

Как сообщал накануне источник Федерального агентства новостей, около 16.00 по местному времени (совпадает с московским) в Грозном прогремел взрыв. Его устроила женщина возле контрольно-пропускного пункта в Старопромысловском районе, которая, подходя к федеральному посту, несла прикрепленное к ней самодельное взрывное устройство.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые приступили к осмотру территории. По данным СК РФ по Чеченской Республике, женщина в результате взрыва скончалась на месте, следователи выясняют, были ли у нее сообщники.

Автор: Екатерина Кухарева
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