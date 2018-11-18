Его хиты любили все: в Сети опубликовано видео танцев Микки Рурка под песню Осина

Москва, 18 ноября. Видео, на кадрах которого знаменитый голливудский актер Микки Рурк танцует под песню Евгения Осина, скончавшегося в субботу в Москве, появилось в Сети. Ролик опубликовала телерадиоведущая Мария Деева в социальной сети Instagram.

В комментарии к публикации Деева отметила, что композиции исполнителя были популярны и любимы не только в России.

«Сегодня не стало Евгения Осина… Его хиты любили все, даже Микки Рурк», — написала телеведущая.

На кадрах ролика известный актер с улыбкой танцует под хит Осина «Но не верю я тому, что говорят».

Музыканта, песни которого пела вся страна, не стало в субботу, 17 ноября. Он ушел из жизни в возрасте 54 лет в своей квартире в российской столице. Известная певица Наталья Штурм в интервью Федеральному агентству новостей рассказала, что у певца отказали все внутренние органы, поскольку его организм был «полностью разрушен алкоголем».

В то же время музыкальный продюсер Бари Алибасов признался, что сообщение о смерти певца, который, по его словам, отражал атмосферу 1960-х годов в СССР и «был совершенно искренним, открытым и эмоциональным», повергло его в шок.

Осин будет похоронен на московском Троекуровском кладбище во вторник, 20 ноября.