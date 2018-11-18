СМИ сообщили о серьезных травмах у Януковича

Москва, 18 ноября. В столичной клинике имени Склифосовского заметили мужчину, который очень похож на четвертого президента Украины Виктора Януковича.

По имеющимся данным, экс-глава Украины поступил в московскую клинику в минувшую пятницу в обездвиженном состоянии с подозрением на серьезную травму позвоночника. Отмечается, что травмы Янукович получил во время игры в теннис, пишет KP.ru.

По словам источника издания, несколько людей сопровождали Януковича. В медицинском учреждении ему оказывалась помощь, на некоторое время был ограничен доступ для посетителей, после чего Януковича перевели в реанимацию.

По последним данным, сейчас он находится в частной клинике. Представитель Януковича в телефонном разговоре отказался прокомментировать поступившую информацию.