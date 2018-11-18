Медведев лично выразил Пенсу соболезнования из-за пожаров в Калифорнии

Москва, 18 ноября. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родственникам и близким погибших и пострадавшим в результате разрушительных лесных пожаров в Калифорнии.

В ходе непродолжительной беседы с вице-президентом США Майком Пенсом на полях саммита АТЭС российский премьер-министр выразил соболезнования и попросил Пенса передать слова поддержки родным и близким погибших и пострадавшим.

Пенс поблагодарил за предложение Москвы оказать помощь в ликвидации пожаров.

По последним данным, жертвами трагедии в Калифорнии стали 76 человек.