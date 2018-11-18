Трехдневный траур объявлен в Аргентине после обнаружения субмарины «Сан-Хуан»

Буэнос-Айрес, 18 ноября. Глава Аргентины Маурисио Макри объявил в минувшую субботу о трехдневном трауре после того, как американская фирма Ocean Infinity нашла затонувшую год назад субмарину «Сан-Хуан» (San Juan). Об этом пишет издание San Juan Journal.

«Их самопожертвование ради страны должны вдохновлять граждан, они — яркий пример для многих аргентинцев. В память о них мы объявим трехдневный национальный траур», — подчеркнул аргентинский лидер.

Макри отметил, что для аргентинских властей «это были крайне сложные 366 дней», а также выразил благодарность всем, кто помогал в поиске подлодки.

По его мнению, установление всех причин и обстоятельств гибели субмарины «нужно, чтобы отдать дань памяти и уважения героям и их родственникам».

Напомним, субмарина «Сан-Хуан», на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта «Ушуая» находились 44 члена экипажа, исчезла с радаров 15 ноября прошлого года. Спустя две недели ВМС страны объявили о прекращении операции по спасению экипажа, но поиски самой подлодки продолжались.

В минувшую субботу стало известно об обнаружении субмарины предприятием Ocean Infinity, которое наняли аргентинские власти.