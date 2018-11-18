Посольство РФ в США выразило соболезнования жителям Калифорнии из-за пожаров

Вашингтон, 18 ноября. Посольство Российской Федерации в США выразило соболезнования жителям Калифорнии, где жертвами сильнейшего пожара стали 76 человек. Об этом сообщается в микроблоге дипломатической миссии в социальной сети Twitter.

«Мы выражаем сочувствие народу Калифорнии из-за огромного ущерба и человеческих жертв, вызванных разрушительными лесными пожарами», — следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что число погибших в мощном пожаре Camp в Калифорнии возросло до 76 человек. Кроме того, количество пропавших без вести человек увеличилось до 1276.