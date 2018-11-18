Сотни человек пострадали во Франции из-за протестов | 18 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Сотни человек пострадали в ходе протестов во Франции Во Франции в результате акций протеста против роста цен на бензин пострадало 227 человек, о чем свидетельствуют последние данные МВД страны. Ранее сообщалось, что, по меньшей мере, 100 человек получили ранения на манифестациях. Протесты 17 ноября проходили во всех регионах Франции – население недовольно тем, что с нового года налог на бензин вырастет почти на 3%, что неминуемо приведет к росту цен на топливо.

Российские военные провели в Дамаске гуманитарную акцию для инвалидов Военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели в центре для инвалидов войны в Дамаске гуманитарную акцию. Об этом журналистам сообщил руководитель Центра генерал-лейтенант Владимир Савченко. Раненные солдаты сирийской армии и ставшие инвалидами из-за войны дети получили от российских военных теплые вещи, продовольствие и инвалидные коляски.

Папа римский окажет помощь жителям Донбасса Пострадавшие от военных действий жители Донбасса получили гуманитарную помощь на 15,3 миллиона евро. Средства собирали во всех католических приходах Европы. Организаторам акции удалось собрать 11 миллионов евро, остальные деньги из личных фондов добавил папа римский. На обеспечение теплом социальных объектов и жилых домов в Донбассе было направлено 6,2 миллиона евро. Еще 2,4 миллиона направлены на медицинское обеспечение 440 тысяч человек, пострадавших в результате конфликта.