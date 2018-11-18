СМИ уличили Нидерланды и Бельгию в продаже России санкционных фруктов

Берлин, 18 ноября. Страны Европейского союза (ЕС) поставляли груши на территорию Российской Федерации в обход западных санкций. Об этом пишет издание De Volkskrant.

Сотрудница издания обратила внимание на снимок ее российской знакомой в социальной сети Facebook. На фотографии были запечатлены груши сорта «Конференция», которые выращивают в Бельгии и Голландии. Журналистку заинтересовало, как в Россию попали фрукты из ЕС, ввоз которых запрещен санкциями.

Выяснилось, что груши попадают в Москву через Белоруссию и Литву. Производители якобы приобретают фальшивые сертификаты на фрукты, в которых указано, что их выращивают за пределами Евросоюза. По документам продукцию импортируют из Конго, Замбии, Сьерра-Леоне, Йемена и других государств. В общей сложности в мошенничестве с документами участвуют порядка 26 африканских государств. Согласно подсчетам журналистов, с помощью фейковых сертификатов бельгийские и голландские производители смогли продать РФ груш на 240 млн евро.

Америка, государства ЕС и некоторые другие страны ввели антироссийские санкции в 2014 году из-за присоединения Крыма и военных действий в Донбассе. В ответ российская сторона запретила импорт продовольствия из большинства государств, поддержавших рестрикции.

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ. Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией.

Ранее лидер РФ Владимир Путин заявлял, что вопрос Крыма закрыт «окончательно».