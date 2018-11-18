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Мэй рассказала об отсутствии альтернатив ее плану по Brexit

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Мэй рассказала об отсутствии альтернатив ее плану по Brexit

Лондон, 18 ноября. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что ее плану по выходу страны из Евросоюза нет альтернативы. Такую точку зрения глава британского правительства изложила в опубликованной накануне в газете The Sun статье.

Глава британского правительства отметила, что после двух лет интенсивной работы Великобритания приближается к правильной, по ее мнению, сделке. Мэй подчеркнула, что на пути к соглашению ей пришлось принять ряд непростых решений.

«Сейчас альтернативного плана нет. Не существует другого подхода, который мы могли бы согласовать с ЕС», — написала Мэй.

Напомним, 14 ноября правительство Великобритании согласовало проект сделки по условиям Brexit. На следующий день сразу четыре члена команды Терезы Мэй, в том числе министр по делам Brexit Доминик Рааб, подали в отставку. Они посчитали сделку слишком большой уступкой Евросоюзу, которая идет в разрез с тем, за что проголосовали британцы на референдуме 2016 года.

Автор: Виктор Мальцев
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