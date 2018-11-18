Экс-канцлер Германии сравнил посла США в Берлине с офицером оккупационных войск

Берлин, 18 ноября. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Соединенные Штаты обходятся с Германией как с оккупированной державой, а также раскритиковал торговую политику Вашингтона и призвал Берлин к поиску новых соратников. Об этом передает телеканал N-TV.

Немецкий политик заявил, что у него создается впечатление, что посол США в Германии Ричард Гренелл скорее похож на офицера оккупационных войск, а не на дипломатического представителя в независимой ФРГ.

Экс-канцлер ФРГ считает, что немецкие власти обязаны найти себе новых союзников среди стран с более совпадающими взглядами и интересами. Таким государством, по его мнению, может стать Китай, особенно беря во внимание торговые конфликты, которые сейчас разгораются между Пекином и Вашингтоном.

Те страны, которым США наносят ущерб своей внешней политикой, несомненно пойдут на сближение, выразил уверенность Шредер.

В конце сентября текущего года вступили в силу новые американские пошлины в размере 10% на китайские товары объемом импорта в 200 миллиардов долларов ежегодно. КНР ответила пошлинами в размере 10 и 5 процентов на американские товары объемом импорта в 60 миллиардов долларов.

Отношения между Америкой и Европейским союзом ухудшились на фоне выхода Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном, а также введения торговых пошлин на сталь и алюминий. Брюссель в начале августа ввел в силу законодательство, отменяющее на своей территории действие экстерриториальных ограничений Соединенных Штатов в отношении Ирана.