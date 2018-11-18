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В России ускорят производство военных транспортников Ил-76МД-90А

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В России ускорят производство военных транспортников Ил-76МД-90А

Москва, 18 ноября. В текущем году будет запущена в опытную эксплуатацию автоматизированная поточная линия сборки, которая позволит ускорить выпуск тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А.

«Серийный запуск поточной линии бесстапельной сборки самолетов запланирован в 2019 году, но в опытную эксплуатацию планируем ввести уже в этом году», — цитирует пресс-службу Авиационного комплекса имени Ильюшина (головная компания дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации) РИА Новости.

По данным издания, в Ульяновске на заводе «Авиастар-СП» идет монтаж крупнейшей в стране автоматизированной поточной линии сборки самолетов. На предприятии появится две роботизированных станции, на которых в автоматическом режиме будут производить стыковку отсеков фюзеляжа, хвостового оперения и крыла. Кроме того, шесть автоматизированных станций будут заниматься монтажом систем и силовой установки, а также цеховой обработкой.

Технология позволит на порядок сократить время, необходимое на выполнение самых ответственных операций, и существенно улучшить качество, отмечает издание.

Автор: Виктор Мальцев
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