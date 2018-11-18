National Interest рассказал о «серьезном кризисе» в армии США

Вашингтон, 18 ноября. Серьезные проблемы в армии Соединенных Штатов, из-за которых Америка может потерпеть поражение в случае войны с Россией или КНР, обусловлены нехваткой сил и ресурсов. Об этом сообщает американское издание National Interest.

Авторы статьи указывают на то, что «серьезный кризис» в национальной обороне США связан главным образом с тем, что для противодействия так называемым «пяти ключевым угрозам» — РФ, Китаю, Ирану, Северной Корее и международному терроризму — оборонному ведомству Америки нужна большая численность войск, которая сегодня находится на крайне низком уровне.

Издание также напоминает, что ряд специалистов в правительстве и за его пределами систематически указывали на эту проблему. К примеру, ВМС США заявляет, что для выполнения стратегии национальной программы обороны им нужны 355 военных кораблей — на сегодняшний день их 286. Кроме того, ВВС державы нуждаются в 386 эскадрильях, но их всего 312.

Журнал особо подчеркивает, что на численность войск, а также их боеготовность и усовершенствование отрицательно повлияли сокращение бюджетных трат на оборону.

Документ по контролю за бюджетом, ратифицированный в 2011 году, привел к уменьшению расходов на нужды Пентагона на 539 миллиардов долларов. Глава американского ведомства Джеймс Мэттис указывал на эту проблему и неоднократно отмечал, что для преобразования армии до необходимого уровня требуется ежегодное увеличение расходов на оборону примерно на 3-5%. Впрочем, вместо этого расходы лишь сокращались, пишет издание.

Напомним, ранее в США подготовили доклад специальной комиссии по стратегии национальной обороны, сформированной по указанию американского конгресса. В документе говорилось о сокращении военного превосходства США до критически опасной отметки, при которой государство рискует потерпеть поражение с высокими потерями в случае конфликта с Москвой или Пекином.