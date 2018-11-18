Авторы «Маши и Медведя» ответили на обвинения британских СМИ в пропаганде

Москва, 18 ноября. В студии «Анимаккорд» ответили на статью Times, авторы которой усмотрели «пропаганду» в их мультипликационном сериале «Маша и Медведь».

Управляющий директор студии «Анимаккорд» Дмитрий Ловейко сообщил, что создатели мультфильма относятся к изложенным в британской газете доводам «с большой долей юмора». Он подчеркнул, что студия является коммерческим проектом и не получает финансирования от государства. По словам Ловейко, создатели сериала также не подразумевают никаких политических параллелей.

Ранее Газета.ru сообщила, что в британском издании привели мнение профессора Букингемского университета Энтони Глиса, который указал на решительный характер Маши. По мнению Глиса, девочка «много на себя берет», а милый и добродушный медведь призван изменить мнение о России.