Число жертв разрушительного пожара в Калифорнии увеличилось до 76 человек

Лос-Анджелес, 18 ноября. Число погибших в самом разрушительном в истории Калифорнии пожаре Camp увеличилось до 76 человек. Об этом в воскресенье рассказал журналистам шериф округа Бьютт Кори Хони​​​.

По его словам, за прошедшую ночь были найдены останки еще пяти человек — суммарное число жертв составляет 76.

Напомним, ранее стало известно о 71 погибшем и свыше тысячи пропавших без вести в результате пожара Camp на севере штата. Как сообщал шериф, калифорнийские власти предварительно установили личности 63 из 76 погибших, но ждут результатов проверки ДНК.