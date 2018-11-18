СБУ расследует диверсию: в ДНР рассказали о получении ВСУ непригодных боеприпасов в Донбассе

Донецк, 18 ноября. Солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе в огромном количестве поставляются непригодные к использованию боевые припасы. Об этом сообщил накануне журналистам в ходе брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, в ходе разведки военные ДНР получили информацию о проведении сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) оперативных мероприятий в 58-й мотопехотной бригаде ВСУ.

Оказалось, что причиной разбирательств стали нарекания и жалобы украинских военных на непригодные к использованию боеприпасы, выдаваемые со склада бригады, отметил Безсонов.

«В рамках проверки сотрудниками СБУ на складе РАВ бригады была выявлена масштабная партия непригодных к использованию боеприпасов к стрелковому оружию, гранатометам и минометам», — сообщил представитель оперативного командования ДНР.

Кроме того, он указал на то, что на данном этапе по подозрению в саботаже и диверсионной деятельности допрашиваются руководитель склада ракетно-артиллерийского вооружения бригады, а также начальник службы РАВ.

Впрочем, Безсонов обратил внимание на то, что настоящей причиной непригодности боеприпасов является превышение их срока эксплуатации и нарушение условий хранения, передает «ПолитНавигатор».

«Причиной выхода из строя патронов, гранат и мин стало несоблюдение порядка их хранения на 6-м арсенале в Ичне Черниговской области, а через артиллерийский склад ОТГ «Восток» непригодные боеприпасы поступали на склад 58-й бригады», — объяснил он.

Кроме того, по мнению военного ДНР, именно нарушение установленного порядка хранения на 6-м черниговском складе привело к порче военного имущества. Этим также обусловлен мощный пожар на украинском складе.

Мощный взрыв на военном складе в Черниговской области произошел 9 октября, в результате начался пожар. По данным Минобороны Украины, на складе находилось 69,5 тысячи тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных. Накануне депутат Рады Юлия Тимошенко озвучила сумму убытков из-за пожара на военном складе в Ичне.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военные действия против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране в феврале 2014 года. Конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке, но Киев систематически нарушает взятые на себя обязательства и обстреливает республики Донбасса.