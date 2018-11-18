Около 15 тысяч человек погибли в России из-за ДТП в 2018 году

Москва, 18 ноября. С начала 2018 года в результате ДТП в России погибли почти 15 тысяч человек, более 174 тысяч пострадали. Об этом сообщает ГИБДД.

«С начала года произошло более 136 тыс. ДТП, в которых погибли 14,8 тыс. человек, пострадали более 174 тыс.», — цитирует главу ГИБДД Михаила Черникова ТАСС.

Среди основных причин аварий на российских дорогах Черников назвал человеческий фактор, в том числе переоценку водителями своих сил, самоуверенность и надежду на везение.

В 2017 году из-за ДТП в России погибли более 19 тысяч человек.

Ранее Газета.ru сообщила, что в первом полугодии 2018 года в Москве на 8% сократилось количество погибших в результате ДТП человек.