Истребитель времен Второй мировой войны рухнул в США, есть жертвы

Ричмонд, 18 ноября. В результате авиакатастрофы с участием самолета времен Второй мировой войны в Соединенных Штатах два человека погибли. Об этом передает телеканал KXAN.

Согласно информации телеканала, инцидент произошел в городе Фредериксберг, расположенном в штате Виргиния​​​.

PHOTOS: A plane is completely destroyed after crashing in the parking lot of a Fredericksburg apartment complex. Courtesy: Glenn Kropat https://t.co/3xzcs1hGGv pic.twitter.com/2YJsTqiM2v — KXAN News (@KXAN_News) November 18, 2018

По имеющимся данным, истребитель North American P-51 Mustang рухнул на автомобильную стоянку, на борту самолета находились два человека. В результате крушения они погибли.

На данный момент выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее стало известно, что в Техасе потерпел крушение сверхзвуковой учебный двухместный самолет ВВС США T-38 Talon.