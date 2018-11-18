Истребитель времен Второй мировой войны рухнул в США, есть жертвы
Ричмонд, 18 ноября. В результате авиакатастрофы с участием самолета времен Второй мировой войны в Соединенных Штатах два человека погибли. Об этом передает телеканал KXAN.
Согласно информации телеканала, инцидент произошел в городе Фредериксберг, расположенном в штате Виргиния.
PHOTOS: A plane is completely destroyed after crashing in the parking lot of a Fredericksburg apartment complex. Courtesy: Glenn Kropat https://t.co/3xzcs1hGGv pic.twitter.com/2YJsTqiM2v— KXAN News (@KXAN_News) November 18, 2018
По имеющимся данным, истребитель North American P-51 Mustang рухнул на автомобильную стоянку, на борту самолета находились два человека. В результате крушения они погибли.
На данный момент выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее стало известно, что в Техасе потерпел крушение сверхзвуковой учебный двухместный самолет ВВС США T-38 Talon.