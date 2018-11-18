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Истребитель времен Второй мировой войны рухнул в США, есть жертвы

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Истребитель времен Второй мировой войны рухнул в США, есть жертвы

Ричмонд, 18 ноября. В результате авиакатастрофы с участием самолета времен Второй мировой войны в Соединенных Штатах два человека погибли. Об этом передает телеканал KXAN.

Согласно информации телеканала, инцидент произошел в городе Фредериксберг, расположенном в штате Виргиния​​​.

По имеющимся данным, истребитель North American P-51 Mustang рухнул на автомобильную стоянку, на борту самолета находились два человека. В результате крушения они погибли.

На данный момент выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее стало известно, что в Техасе потерпел крушение сверхзвуковой учебный двухместный самолет ВВС США T-38 Talon.

Автор: Андрей Крылов
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