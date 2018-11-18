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Папа римский собрал €15,3 млн на гуманитарную помощь для Донбасса

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Папа римский собрал €15,3 млн на гуманитарную помощь для Донбасса

Рим, 18 ноября. Пострадавшие от военных действий жители Донбасса получили гуманитарную помощь на 15,3 миллиона евро.

Средства собирали во всех католических приходах Европы. Организаторам акции удалось собрать 11 миллионов евро, остальные деньги из личных фондов добавил папа римский. Об этом сообщил архиепископ, апостольный нунций на Украине Клаудио Гуджеротти.

На обеспечение теплом социальных объектов и жилых домов в Донбассе было направлено 6,2 миллиона евро. Еще 2,4 миллиона направлены на медицинское обеспечение 440 тысяч человек, пострадавших в результате конфликта. На обеспечение жителей региона продовольствием и средствами гигиены выделено 5,7 млн, на оказание психосоциальной поддержки детям и их родителям, а также на организацию детских лагерей потратят миллион евро.

Автор: Виктор Мальцев
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