Сирия: российские военные провели в Дамаске гуманитарную акцию для инвалидов

Дамаск, 18 ноября. Военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) провели в центре для инвалидов войны в Дамаске гуманитарную акцию. Об этом журналистам сообщил руководитель ЦПВС генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Раненные солдаты сирийской армии и ставшие инвалидами из-за войны дети получили от российских военных теплые вещи, продовольствие и инвалидные коляски.

«Мы провели гуманитарную акцию в специализированном институте для инвалидов войны. В ее рамках мы вручили на безвозмездной основе инвалидные коляски, теплые вещи и другие предметы первой необходимости», — отметил Савченко.

ЦПВС провел гуманитарную акцию при участии представителя межведомственного координационного штаба Сирии Вааль Эль-Бодина.

По данным Центра, Россия провела в Сирийской Арабской Республике более 1990 гуманитарных акций. Сирийским гражданам роздано более 3,1 тысячи тонн продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.