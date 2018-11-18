На Западе удивились военной подготовке в детских лагерях на Украине

Киев, 18 ноября. Западные журналисты возмутились из-за военной подготовки подростков в украинских детских лагерях.

Итальянский журналист Манлио Динуччи побывал в детском лагере у города Яворов на западе Украины и сравнил происходящее с обстановкой в фашистской Германии.

«Это все очень напоминает события 30-х годов прошлого века, происходившие в одном из государств Центральной Европы, и назвать происходящее проявлением нацизма и элементов фашизма не будет перебором», — цитирует Динуччи газета «Известия».

Журналист напоминает, что вербовка детей в вооруженные группы является военным преступлением. Но военные курсы для детей на Украине проводятся «почти свободно», отмечает Динуччи.

Корреспондент канадского издания GlobalResearch.org Мишель Чоссадовски называет украинский детский лагерь «первым этапом вербовки детей-солдат», в котором подростков учат стрелять и воспитывают в них ненависть. Прошедших через лагеря детей он сравнил с воспитанниками запрещенной в России террористической организации ИГИЛ1.

Журналист отмечает, что деньги для финансирования подобных лагерей на Украине поступают из США.

1 Организация запрещена на территории РФ.