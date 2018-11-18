«Ведь жить стало хуже»: Азаров рассказал, почему на Украине не будет нового Майдана

Киев, 18 ноября. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров объяснил, почему на Украине не будет нового Майдана. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Азаров отметил, что организаторы цветных революций стремятся сделать так, чтобы граждане стран, в которых проводятся перевороты, думали, что вышли на протесы самостоятельно. Так было на Украине в 2004 и 2013 годах, считает политик.

Экс-премьер напоминает, что сторонники Майдана объясняли свой выход на улицы низким уровнем жизни на Украине. У них Азаров спрашивает, почему активисты Майдана не проявляют сознательность и не выходят на протесты сейчас.

«Ведь жить стало хуже: в десятках городов сорвано начало отопительного сезона, в стране многомиллионные задолженности по выплате заработных плат, рост цен на все (начиная с продуктов питания, лекарств и заканчивая коммунальными тарифами) в разы обгоняет рост зарплат и пенсий, смертность выросла, рождаемость упала и т.д. И в этих условиях народ молчит», — отмечает политик.

Такое поведение украинских граждан Азаров объясняет информационной политикой действующих властей на Украине.

«Просто большинство телеканалов в Украине принадлежат киевской клике, незаконно дорвавшейся до власти. И они не «накачивают» украинцев призывами выйти на протесты, не инсценируют избиение «они же детей», не крутят круглосуточно кадры с трупами «Небесной сотни», убитой самими же зачинщиками этого госпереворота. Вот и вся правда обо всех государственных переворотах, произошедших в Украине», — пишет Николай Азаров.

Напомним, на Украине продолжается экономический кризис, выбраться из которого Киев планирует с помощью кредитов от Международного валютного фонда. Без очередного транша от фонда Украине грозит дефолт, но МВФ настаивает на сбалансированном бюджете страны и требует повышения тарифов на тепло.

Киев вынужден пойти на уступки, от чего страдают граждане Украины. Ранее Газета.ru сообщила, что из-за проблем с газом и горячей водой замерзают украинские города.