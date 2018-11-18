Трамп пообещал назвать имя убийцы Хашукджи в ближайшие дни

Вашингтон, 18 ноября. Американский президент Дональд Трамп заявил, что очень скоро США назовут имя убийцы обозревателя американской газеты The Washington Post Джамаля Хашукджи. По его словам, уже во вторник, 20 ноября будет опубликован «очень полный доклад» по убийству саудовского журналиста.

Как отметил американский лидер, в документе будет содержаться информация о том, кто убил Хашукджи. Глава Белого дома уточнил, что информация ЦРУ об инциденте, ранее просочившаяся в СМИ, была «предварительной», сообщает издание Associated Press.

Напомним, накануне ЦРУ назвало вероятного заказчика убийства Хашукджи.

Журналист проживал в США с 2017 года. 2 октября он вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. С тех пор его больше никто не видел. Турецкая полиция заявила, что Хашукджи был убит в дипмиссии. Эр-Рияд сообщил о гибели журналиста лишь 18 дней спустя. В генпрокуратуре Саудовской Аравии заявили, что между Хашукджи и сотрудниками генконсульства возникла ссора, исходом которой и стало убийство. Позже появилась информация о том, что журналисту была введена смертельная инъекция наркотического вещества. Впоследствии его тело было расчленено и вывезено из здания консульства.