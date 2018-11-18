Известный украинский певец посвятил стихотворение Осину

Москва, 18 ноября. Украинский продюсер и исполнитель песен Алексей Потапенко посвятил стихотворение певцу Евгению Осину, скончавшемуся в субботу в Москве. Экс-участник дуэта «Потап и Настя Каменских» разместил его в своем Instagram.

«Слезы высохли и автоматы

На Cell Фоны мы все обменяли

Осень, жаль забрала тебя Осин

Пусть же музыка не умирает!».

За шесть часов пост «лайкнули» почти четыре тысячи человек. Многие подписчики Потапенко отметили, что «песни Осина останутся жить в сердцах».

Евгения Осина не стало накануне. Он скончался в своей квартире Москве. Музыканту было 54 года. Известно, что в последние годы он боролся с алкогольной зависимостью. По словам его коллег по «цеху», Осин находился в глубокой депрессии. Певица Наталья Штурм в комментарии ФАН сообщила, у певца отказали все внутренние органы, поскольку его организм был «полностью разрушен алкоголем».