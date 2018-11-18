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Известный украинский певец посвятил стихотворение Осину

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Известный украинский певец посвятил стихотворение Осину

Москва, 18 ноября. Украинский продюсер и исполнитель песен Алексей Потапенко посвятил стихотворение певцу Евгению Осину, скончавшемуся в субботу в Москве. Экс-участник дуэта «Потап и Настя Каменских» разместил его в своем Instagram.

«Слезы высохли и автоматы
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За шесть часов пост «лайкнули» почти четыре тысячи человек. Многие подписчики Потапенко отметили, что «песни Осина останутся жить в сердцах».

Евгения Осина не стало накануне. Он скончался в своей квартире Москве. Музыканту было 54 года. Известно, что в последние годы он боролся с алкогольной зависимостью. По словам его коллег по «цеху», Осин находился в глубокой депрессии. Певица Наталья Штурм в комментарии ФАН сообщила, у певца отказали все внутренние органы, поскольку его организм был «полностью разрушен алкоголем».

Автор: Тимур Румянцев
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