Известный украинский певец посвятил стихотворение Осину

Загляните в глаза музыканта Пока жив , никого он не просит Дребезжание гитарного лада Под Баре ,распанахает осень Слезы высохли и автоматы На Cell Фоны мы все обменяли Осень, жаль забрала тебя Осин Пусть же музыка не умирает!

A post shared by Oleksii Potapenko (@realpotap) on Nov 17, 2018 at 11:52am PST